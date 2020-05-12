شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس جهاز التعمير :" محدش من أهالى محور الزمر اشتكى وتعويضات للمضارين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، تفقد محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، الثلاثاء القادم، وذلك للوقوف علي نسبة تنفيذ المشروع علي الأرض واستيضاح مدي ملاصقته لعدد من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الإستماع للأهالي، لاسيما بعد ما تم تداوله علي مواقع السوشيال ميديا، وذلك بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.

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وقال النائب عماد سعد حمودة، إن اللجنة تستهدف الوقوف علي حقيقة الوضع علي أرض الواقع، والتأكيد علي أنه لن يضار أيا من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور، مضيفاً : دورنا كممثلين للشعب الوقوف علي كافة المشكلات التي تواجهه، لكننا جميعاً أيضا مع المصلحة العامة للبلد وهي فوق الجميع، بحيث لا ضرر ولا ضرار".

من جانبه قال محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المرحلة الأولي من مسار محور ترعة الزمر تقدر بـ5 كيلو متر مربع، منها ما يقرب من 20 ألف متر نزع ملكية، مشيراً إلي أن ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتعويض المضارين يحدد من قبل لجان مختصة بذلك، قائلاً : سيكون هناك تعويضات لأهالي محور ترعه الزمر ولن ننسي أهالينا.

واضاف نصار، أن هناك عدد من العقارات المخالفة التي سيتم إزالتها، لكن في المقابل هناك عقارات غير مخالفة وبها شقق مضاره أستطيع تعويضها، وسيتم تقدير التعويض الإجتماعي طبقا لكل حاله، قائلا : "لم يشتكي أيا من المواطنين ومنهم من طالب بالبقاء في مكانه".

واستطرد محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حديثة قائلاً : "محور 6 أكتوبر ملتصق ولازق فى العمارات ولم يشتكي أيا من السكان".