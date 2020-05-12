شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب توافق علي موازنة المركز القومى لبحوث البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت لجنة الاسكان والمرافق العامة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة علي الموازنة العامة للمركز القومي للبحوث البناء والتعمير والتي بلغ إجماليها 166 مليون و178 الف جنية للعام المالي 2020 2021 وبزيادة قدرها اكثر من 20 مليون جنية عن المام المالي الجارى 2019/2020 والتي تبلغ 145 مليون جنية.

كما تم تخصيص 96 مليون جنية و609 الف للباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) في الموازنة الجديدة جنية حيث تم تخصيص مبلغ 77 مليون جنية كاجور في موازنة هذا العام بينما تم تخصيص مبلغ 11 مليون و795 الف جنية للباب الثاني ( السلع والخدمات) مقابل 7 مليون 635 الف جنية بموازنة العام الحالي.

وتم تخيص مليون و390 الف جنية لباب المنح، و56.500 مليون لصالح الباب السادس والذي يمثل جوهر عمل المركز لدعم برامج البحث العلمي مقابل 52 مليون العام المالي 2019/2020.

Advertisements

وكشف الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير، عن تحديث المركز لعدد من الأكواد ومنها كود الطرق والخرسانة والأساسات، بالإضافة إلي أكواد جديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الالياف الضوئية و كود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق و كود التوصيلات الكهربائية و كود العائمات