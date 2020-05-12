تنسيقية شباب الأحزاب توجه التحية للتمريض لمواجهة كورونا باليوم العالمى لهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب، التحية وتقدير لممرضات وممرضى مصر، فى اليوم العالمى للتمريض، مؤكدة أنهم يشكلون أحد أهم دعائم المنظومة الطبية، والذين سجلت الأزمة صفحات من شجاعتهم واستبسالهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements ووجهت التنسيقية رسالة لهم قائلة: "نثق بكم وندعمكم ونقدر رسالتكم، وكل عام وأنتم وصحة المصريين بألف خير". يذكر أن المجلس الدولى للتمريض كان قد اليوم هو اليوم العالمى للتمريض تقديرا لدورهم، ويأتى ذلك وسط أزمة كورونا والتى يقف بها الطاقم الطبى فى الصف الأول لمكافحة هذا الفيروس اللعين ويعد الاطقم الطبية هم أول الفئات المعرضة للإصابة.

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