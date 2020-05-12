دينا فؤاد: الاختيار هدية لكل شهيد.. والاسم نسبة لمقولة الرئيس "الوعي يمنح الإنسان الاختيار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دينا فؤاد: مسلسل الاختيار أحد أفضل المسلسلات، وأنجحها في تاريخ الدراما المصرية

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل الاختيار، وتصدره نسب المشاهدة وأن المسلسل سيظل محفورا فى ذاكرة المشاهدين والاجيال لفترات طويلة ، وأن "الاختيار" أكبر من كلمة مسلسل، هو عمل ملحمي، وسوف يسجل كأحد أفضل المسلسلات، وأنجحها في تاريخ الدراما المصرية.

وحول أسباب تسمية المسلسل "الاختيار" اجابت في الحقيقة استوحينا اسم المسلسل من عبارة قالها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحد المؤتمرات، «إن الوعي يمنح الإنسان الاختيار، وهنا يظهر الفرق بين من آمن بهذا الوطن وبين من لم يؤمن به».. هذه هي العبارة التي حسمت مسألة العنوان، يجب أن تختار بين أن تكون الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، أو الخائن هشام العشماوي، لا توجد حلول وسط، إما الوطن وإما الإرهاب.

واضافت ان المسلسل هدية من أسرة العمل الى كل شهيد وهو عمل تاريخى فنى يجسد ملحمة وطنية لبطولات الجيش المصرى وتضحياته العظيمة، موجهة الشكر الى القوات المسلحة، ولكل ضيوف الشرف الذين شاركوا في العمل، وكل من ساعدنا لكي يخرج العمل بهذه الصورة العظيمة.

واوضحت ان كل النجوم شاركوا في العمل بدافع وطني، حتى النجوم ضيوف الشرف كان وجودهم رائعاً ومميزاً، مثل آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وماجد المصري ومحمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد وفيق وغيرهم.

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وتابعت اقدم شخصية «نسرين العشماوى» زوجة الارهابى والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%، لأننى أردت أن اكون طبيعية واجسد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو، وأن فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة، مشيدةً بالشركة المنتجة "سينرجى synergy "والتى لم تبخل بشىء على المسلسل، وقدمت كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف

واضافت قرأت كثيراً عن طبيعة شخصية الإرهابيين، كما أن معاناتنا من الإرهاب جعلتنا نعلم الكثير عن هذه الشخصيات، وأصعب مشاهدي لحظة رجوعنا من تحقيقات النيابة بصحبة عائلة عشماوي.

وأشارت إلى أن المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، ساعداني لكي أظهر بهذا الشكل، وأن يخرج المسلسل فى هذا الشكل المتميز "ملحمة وطنية" تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التى يقدمها.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.