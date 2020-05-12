شكرا لقرائتكم خبر عن نائب العمرانية: مشكلة محور الزمر كشفت عن غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، أن واقعة محور ترعة الزمر، كشفت عن غياب التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية الأمر الذى يجب تداركه، حيث أن الحى تحدث عن بعد المحور 4 أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة لوجود خطأ ما، أما الوزارة نوهت لوجود بعض العقارات المخالفة.

وأضاف فؤاد، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة النائب عماد سعد حموده اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 للجها المركزى للتعمير، أن المشروعات القومية الجميع يقف ورائها ويدعمها لكن لابد من التنسيق المسبق منعا لحدوث أى بلبلة، والوضوح مع المواطنين.

Advertisements

وتابع نائب دائرة العمرانية: "أننا لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المبانى الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مبانى كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتى مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم".

وهو أيضا ما أكد عليه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الذى قال أن غياب الإجراءات المسبقة سيؤدى بنا إلى تكرار ما حدث فى المرحلة الأولى بالمراحل اللاحقة، مضيفًا: "أنا أحد المضارين لأن بيتى على المحور، لكننا مع المشروعات القومية التى من شأنها تحقيق المصلحة العامة، إلا أن غياب التنسيق والإجراءات المسبقة هى السبب فى جميع الإشكاليات".

وقررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها تفقد محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، الثلاثاء القادم، وذلك للوقوف على نسبة تنفيذ المشروع على الأرض واستيضاح مدى ملاصقته لعدد من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الاستماع للأهالى، لاسيما بعد ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.