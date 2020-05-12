"الأعلى للإعلام" يطالب الصحف بعدم نشر مواد صحفية تحت أسماء مستعارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بأن تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أى مواد صحفية تحت أسماء مستعارة، إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه.
وشدد المجلس على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار اليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المستعار .
ونص القرار على إضافة هذا الضابط الى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلاني والاعراف المكتوبة (الاكواد) الصـادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ .
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