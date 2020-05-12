سبعة قتلى على الأقل في حريق في ناقلة نفط اندونيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكارتا - أ ش أ
قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح وحروق، نتيجة حريق اندلع في ناقلة نفط في مرفأ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.
وأعربت الشرطة المحلية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - عن خشيتها من ارتفاع حصيلة الضحايا لاحقا.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن "القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار".
وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا"، التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الاثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة.
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