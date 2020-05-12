بالبدلة الواقية.. وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى الحميات ومركز "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أجري وكيل وزارة الصحة في محافظة الأقصر، الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، جولة موسعة تفقد خلالها انتظام العمل بمستشفى الحميات بجبل الحبيل في مدينة البياضية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة عدد الأسرة داخل الأقسام، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوات الوقائية للطاقم الطبي والتمريض والعمال.
شدد وكيل الصحة بالأقصر على ضرورة تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين المترددين علي المستشفى وإجراء كل المسوحات والتحليلات لهم وتقديم ما يلزم من عناية طبية وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.
كما تابع عبد الجواد مراحل التسجيل الطبي للمشتبه في إصابتهم وخطوات إجراء المسوحات وإجراءات النقل لمستشفيات العزل موجهًا بأهمية تحقيق مرونة وسرعة في عملية نقل المصابين حفاظًا على سلامتهم.
خلال الجولة، اطمأن عبد الجواد علي سلامة المرضي والمصابين بالمستشفى وناقش معهم مستوي الخدمات الطبية المقدمة عقب قرار ضم مركز تحيا مصر.
يذكر أن عدد أسرة المستشفى زاد بعد ضم مبني تحيا مصر من ٢٩ سرير إلى ٥٢ سرير يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر للاهتمام بمستشفى حميات الأقصر.
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