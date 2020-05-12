ترامب يؤكد استفادة شركات الطاقة الأمريكية من ارتفاع أسعار النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا)

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قائلا إن خفض الإنتاج في السعودية الذي تحقق كجزء من اتفاق عالمي بين الدول النفطية في أعقاب الانهيار التاريخي لأسعار النفط سيفيد شركات الطاقة الأمريكية.

وقال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات إنتاجها، شركات الطاقة الكبرى لدينا والتي توفر ملايين الوظائف ستبدأ التحسن مجددا. في الوقت نفسه فإن أسعار البنزين المنخفضة تشبه خفضا كبيرا في الضرائب".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه في حين مازالت أسعار البنزين أقل كثيرا من مستويات عام 2019، فإنها ترتفع باطراد خلال الأسابيع الأخيرة. كان متوسط سعر البنزين يوم 27 أبريل الماضي 77ر1 دولار لكل جالون. ويقول اتحاد السيارات الأمريكي إن السعر يبلغ حاليا 85ر1 دولار للجالون.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه البيت الأبيض سبل دعم شركات الطاقة الأمريكية أثناء الأزمة، مع انهيار أسعار النفط في ظل انهيار الطلب العالمي على الطاقة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

ويدرس وزيرا الخزانة ستيفن مونشن، والطاقة دان بروليت، الأمريكيان الخيارات المتاحة للمساهمة في استمرار تدفق الأموال إلى شركات النفط الأمريكية. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد عدل قواعد برامجه لدعم الشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا لتشمل مقترحات من قطاع الطاقة الأمريكي رغم أن عدد قليل من شركات إنتاج النفط هي التي يمكنها الاستفادة من دعم مجلس الاحتياط الاحادي.

من ناحية أخرى قال ترامب إنه يريد إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل خام إلى المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض أسعار الخام. كما يدرس حظر استيراد الخام من السعودية لدعم الشركات المحلية.