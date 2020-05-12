فوتشي أمام مجلس الشيوخ: إعادة فتح الاقتصاد يمكن أن تؤدى إلى عواقب خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

حذر أنتوني فوتشي أبرز مسؤولي الصحة وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أنه إذا تحركت الولايات بسرعة كبيرة لإعادة فتح اقتصاداتها وتجاهلت توجيهات الحكومة، فإنها تخاطر بتجدد انتشار الفيروس.

وقال فوتشي فى كلمة أمام مجلس الشيوخ، إنه إذا قامت مناطق من البلاد "بتجاوز القيود ونقاط التفتيش المتعددة وفتحت قبل الأوان دون أن تكون لديها القدرات للاستجابة بفاعلية وكفاءة، أخشى أن نبدأ في رؤية زيادات كبيرة في الإصابات، قد تتحول إلى تفشي للفيروس".

وتشمل الحواجز ونقاط التفتيش تراجع معدلات الإصابة خلال فترات تبلغ 14 يوما.

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كما أصر فوتشي على أن الولايات ستكون بحاجة أيضا إلى أن تكون قادرة على التصدي لأي تفشي جديد للفيروس، وإلا فإن "التداعيات قد تكون خطيرة للغاية".

وحذر من أنه مع إعادة فتح الاقتصاد، ستكون هناك "عودة حتمية" لظهور حالات جديدة.

وأضاف "عندما تتراجع عن التخفيف، سنرى أن بعض الحالات ستظهر".