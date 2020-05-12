الجيش الجزائري: مقتل مسؤول بجماعة مسلحة غربي العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش قضت على مسؤول بجماعة مسلحة بمنطقة الونشريس إثر عملية بحث وتمشيط اليوم الثلاثاء ببلدة زدين بولاية عين الدفلى التي تقع على مسافة 150 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الأمر يتعلق بالمسمى أحمد سرباح، المدعو أبو العباس والبالغ من العمر 47 عاما والمنحدر من منطقة بوعتاب بولاية الشلف المجاورة لولاية عين الدفلي".

كما كشفت أن سرباح التحق بالجماعات المسلحة عام 1997، وكان المسؤول على الجماعة التي تنشط في منطقة الونشريس، ما بين ولايات الشلف، وعين الدفلى، وتيسمسيلت والمدية.

وأشارت إلى أنه جرى خلال هذه العملية التي لا تزال متواصلة، ضبط رشاش من طراز كلاشنيكوف بأخمص مطوي ونظارة ميدان، وكمية من الذخيرة وثلاثة هواتف.