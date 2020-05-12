ترودو: كندا ستكون حذرة للغاية بشأن إعادة فتح السفر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستكون "حذرة للغاية" بشأن إعادة فتح أي نوع من السفر الدولي، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، مع اقتراب تاريخ انتهاء الإجراءات الحدودية الحالية بين البلدين في 21 مايو الجاري.

وقال ترودو متحدثا في مؤتمره الصحفي في أوتاوا اليوم الثلاثاء، إن كندا تتطلع إلى إجراءات أقوى للمسافرين، في ظل استعدادا لخطوات أخرى تتخذها الدول لتخفيف إجراءاتها والتحرك نحو إعادة فتح اقتصاداتها.

وأضاف أن بلاده ستستمر في توخي الحذر الشديد بشأن نواقل العدوى في كندا، وهذا يعني الاستمرار في فرض قيود على السفر الدولي، مشيرا إلى أن المناقشات جارية مع السلطات الأمريكية حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الحدود، وأنه سيكون لديه المزيد ليقوله بشأن هذه المسألة "في الأيام المقبلة".

وتابع أنه حتى بعد السيطرة على تفشي المرض الخاص بنا، فإن جانبا رئيسيا لتجنب موجة ثانية من الفيروس المنتشر عبر بلدنا هو الحذر عندما يتعلق الأمر بالمسافرين الذين يدخلون كندا.