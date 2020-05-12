أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق وشعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالًا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي لتهنئته بتكليفه رئاسة مجلس الوزراء وحصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب العراقي.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن الأمين العام أكد لرئيس الوزراء العراقي دعم الجامعة العربية للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وحرصها على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية للعراق وشعبه.

وأضاف المصدر أن السيد الأمين العام أكد على الدور المحوري الذي يمكن للعراق القيام به في محيطه العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.