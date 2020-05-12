مليون ونصف المليون متعاف من كورونا عالمياً

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا اليوم الاثنين، مليونا ونصف المليون شخص حول العالم، من بين أكثر من أربعة ملايين ومائتي ألف شخص سجلت إصابتهم، وقتل الفيروس من بينهم نحو 285 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد الوفيات والمصابين بأكثر من مليون 367 ألف مصاب وأكثر من 80 ألف وفاة، وتليها إسبانيا بنحو 265 ألف مصاب و26 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات في روسيا، اليوم الاثنين، مثيليه في إيطاليا وبريطانيا، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعدما سجلت زيادة يومية قياسية في عدد المصابين خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين221 ألفا، لكن عدد الوفيات يتجاوز 2000 وفاة بقليل.

وسجلت بريطانيا 219 ألف إصابة، وأكثر من 31 ألف وفاة، تلتها إيطاليا بـ219 ألف إصابة، و30500 وفاة، ثم فرنسا بـ177 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف وفاة، تليها ألمانيا بـ172 ألف إصابة، ونحو 7570 وفاة، ثم البرازيل بـ162700 إصابة، وأكثر من 11 ألف وفاة، ثم تركيا بأكثر من 138 ألف إصابة، و3780 وفاة.

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وبدأ عشرات ملايين الأشخاص في فرنسا وإسبانيا، اليوم الاثنين، استعادة قسم من حرية الحركة، لكن المخاوف من موجة ثانية لا تزال قائمة بعدما سجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وفي كوريا الجنوبية.

مع فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام، والالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، تتواصل الدعوات لتشجيع العمل عن بعد، وتسعى الحكومات إلى تأمين عودة هادئة للحياة الطبيعية بعد شهرين من توقف النشاط الاقتصادي.