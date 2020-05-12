دراسة: كورونا قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي

أفاد باحثون صينيون في دراسة لم تتطرق إلى ما إذا كان الانتقال الجنسي للفيروس ممكناً أم لا، إلى أنه يمكن العثور على الفيروس الذي يسبب (كوفيد-19) في السائل المنوي.

واكتشف الأطباء الفيروس في السائل المنوي لدى 6 رجال من أصل 38 تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19 المؤكد مختبرياً، كان 4 منهم لا يزالون مرضى جداً، بينما كان اثنان متعافين.

وأكد الباحثون أنه لا بد من إجراء المزيد من البحوث

لمعرفة ما إذا كان انتقال العدوى عبر ممارسة الجنس يلعب دورا في انتشار الجائحة، نظرا إلى أن نتائج الدراسة أولية واستندت إلى اختبار مجموعة صغيرة من المصابين.

وكتب الفريق في مقال نشرته مجلة Journal of the American Medical Association: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للحصول على معلومات دقيقة حول تكاثر الفيروس وفترة بقائه في السائل المنوي".

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وقال الدكتور جون هوتالينغ من جامعة يوتا، المؤلف المشارك لهذا التقرير: "إن الدراسة الجديدة شملت الكثير من الرجال المرضى، ومعظمهم مصابون بالمرض النشط".

وأثارت الأدلة التي تشير إلى أن الفيروسات المعدية الأخرى، بما في ذلك فيروسات زيكا وإيبولا، قد تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أسئلة حول فيروس كورونا.

وقالت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي: "إن الدراسة الجديدة يجب ألا تكون مدعاة للقلق".

وقال الدكتور بيتر شليغل، الرئيس السابق المباشر للمجموعة، في بيان، إنه من أجل الحفاظ على سلامتك، "قد يكون من الحكمة تجنب الاتصال الجنسي حتى يصبحوا بدون أعراض لمدة 14 يوماً".