فاوتشي: عدد وفيات كورونا في أمريكا أعلى من المعلن

قال كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد أكبر بكثير من المعلن ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال الدكتور فاوتشي بشأن دقة عدد الوفيات المعلن، واحتمال أن تكون أعلى: "يشعر معظمنا أن عدد الوفيات من المحتملأن يكون أعلى من هذا العدد. الأشخاص الذين ماتوا في المنزل، والذين لم يتم احتسابهم.. من المؤكد أن الأعداد أعلى".
وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ حول إجراءات منع انتشار الفيروس التاجياليوم، بحيث يجيب خلالها فاوتشي عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ عن بعد.
ويعتبر الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية والحساسية بالولايات المتحدة، أن خطر تفشي COVID-19 في البلاد ما زال قائما إذا تم رفع القيود الوبائية قبل الأوان.
وحذر فاوتشي في وقت سابق من أنه إذا أعيد فتح الولايات الأمريكية بسرعة كبيرة، فإن الأمريكيين سيواجهون معاناة وموتا لا داعي لهما.
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