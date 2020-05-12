مستشفيات إكيتوس في بيرو تخرج عن السيطرة بسبب كورونا

تكابد المستشفيات في مدينة إكيتوس شمال شرقي بيرو منذ منتصف أبريل الماضي من أجل استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، وسط نقص الأوكسجين والأدوية والأسرة ومرض بعض الأطباء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويصف الأطباء الوضع بأنه أصبح "خارجا عن السيطرة"، في الوقت الذي كانت فيه المدينة متضررة

بشدة من وباء حمى الضنك منذ عدة أشهر.

وبالرغم من عدم تسجيل محافظة لوريتو وعاصمتها إكيتوس، عددا كبيرا في الإصابات بالفيروس، إلا أن مستشفيات إكيتوس دخلت في حالة اضطراب بسبب الجائحة، تعتبر المدينة من بين الأكثر تضررا

في أمريكا اللاتينية، مثلها مثل مدن غواياكيل في الإكوادور، وماناوس في البرازيل، وتيغوانا في المكسيك.

من جهته، قال الطبيب العام في مستشفى "إيسالود"، خوان راميراز أريفالو: "أول المرضى وصل في نهاية شهر مارس، ومن ثم بدأ عدد المرضى بالارتفاع، وأصبح الوضع معقدا فعلا مع منتصف أبريل".

وأضاف: "يصلنا كل يوم أكثر من 200 مريض عندهم أعراض كورونا، نحن في وضعية انشغال تام".