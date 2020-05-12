1156 وفاة جديدة بكورونا فى أمريكا والحصيلة تتخطى الـ80 ألفا

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفا، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ

حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".