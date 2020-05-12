توصية برلمانية بلبنان بتعليق الدراسة في ظل كورونا



أوصت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب اللبناني، تعليق الدراسة بالكامل في عموم البلاد، في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

كانت لجنة التعليم النيابية عقدت جلسة ظهر اليوم لبحث استئناف الدراسة وإجراء امتحانات الشهادات الرسمية، حيث توافق المجتمعون من أعضاء البرلمان على أن السلامة العامة للمواطنين والأسر تمثل حاليا صدارة الأولويات مع ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي للطلاب.

وأكدت اللجنة أن العودة إلى المدارس والجامعات يجب أن تكون آمنة تماما، وهو ما يقتضي في ظل الوضع الراهن تعليق العام الدراسي إلى حين سماح الظروف الصحية الآمنة بالعودة إلى التدريس.

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يذكر أن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، قد أعلن قبل عدة أيام استئناف العام الدراسي في الجامعات ومعظم المراحل التعليمية في لبنان ابتداء من 28 مايو الجاري،

بعدما أظهرت المؤشرات وقتئذ أن لبنان دخل مرحلة احتواء الوباء والسيطرة عليه.

وقوبل قرار وزير التعليم بحملة انتقادات مع تفلت الوضع ومعاودة وتيرة الإصابات بوباء كورونا إلى الارتفاع مجددا، على نحو أثار المخاوف من تداعيات استئناف العملية التعليمية.

كانت السلطات اللبنانية قد علقت العمل بالدراسة وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية في عموم البلاد منذ أواخر شهر فبراير الماضي، كإجراء احترازي خشية انتشار الوباء، وجرى اعتماد "التعليم عن بعد" عبر البث التلفزيوني والمنصات الإلكترونية في ظل توقف المدارس والمعاهد والجامعات.

