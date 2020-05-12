بريطانيا.. أكثر من 600 وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 600 وفاة و3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن حصيلة ضحاياالوباء في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ627 حالة وفاة جديدة وبلغت 32692 وفاة.
وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3403 إصابات بكورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد إلى 226463.
وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن "كوفيد-19" في المملكة المتحدة اليوم ارتفاعا بأكثر من 400 حالة مقارنة مع أرقام يوم أمس (210 حالات وفاة)، مع تسجيل انخفاض في معدل الإصابات الجديدة (3403 اليوم مقابل 3877 إصابة أمس).
وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات.
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