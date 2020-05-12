كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة وفيات كورونا بالولايات المتحدة الـ 80 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تجاوز حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عتبة الـ 80 ألفا، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

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