كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة وفيات كورونا بالولايات المتحدة الـ 80 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تجاوز حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عتبة الـ 80 ألفا، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.
وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.
وبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.
كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.