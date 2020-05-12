"فاوتشي" محذرا.. تداعيات إعادة فتح الولايات المتحدة سريعا ستكون "خطيرة جدا"

ورجح "فاوتشي"، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ حول إجراءات منع انتشار الفيروس التاجي اليوم، أن يكون عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى من الحصيلة الرسمية.

وقال الدكتور فاوتشي بشأن دقة عدد الوفيات المعلن، واحتمال أن تكون أعلى: "يشعر معظمنا أن عدد الوفيات من المحتمل أن يكون أعلى من هذا العدد. الأشخاص الذين ماتوا في المنزل، والذين لم يتم احتسابهم.. من المؤكد أن الأعداد أعلى".

ويعتبر الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية والحساسية بالولايات المتحدة، أن خطر تفشي COVID-19 في البلاد ما زال قائما إذا تم رفع القيود الوبائية قبل الأوان.