كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "فاوتشي" محذرا.. تداعيات إعادة فتح الولايات المتحدة سريعا ستكون "خطيرة جدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورجح "فاوتشي"، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ حول إجراءات منع انتشار الفيروس التاجي اليوم، أن يكون عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى من الحصيلة الرسمية.
وقال الدكتور فاوتشي بشأن دقة عدد الوفيات المعلن، واحتمال أن تكون أعلى: "يشعر معظمنا أن عدد الوفيات من المحتمل أن يكون أعلى من هذا العدد. الأشخاص الذين ماتوا في المنزل، والذين لم يتم احتسابهم.. من المؤكد أن الأعداد أعلى".
ويعتبر الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية والحساسية بالولايات المتحدة، أن خطر تفشي COVID-19 في البلاد ما زال قائما إذا تم رفع القيود الوبائية قبل الأوان.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.