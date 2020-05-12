اعتقال لاعب سابق لريال مدريد رفقة شبكة دولية للاتجار في “الكوكايين”

اعتقلت المصالح الأمنية بإسبانيا إدوين كونغو، اللاعب السابق لفريق ريال مدريد، صباح اليوم الثلاثاء على خلفية عملية همت شبكة للاتجار الدولي في المخدرات (الكوكايين)، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار.

وشدد المصدر ذاته على كون المصالح الأمنية أوقفت خلال العملية ذاتها 10 أعضاء من الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، مبرزا في السياق ذاته أن الأبحاث والتحقيقات لا زالت متواصلة لتوقيف المزيد من المتورطين في شبكة الاتجار في الممنوعات.

ولعب إدوين لفريق ريال مدريد، كما خاض تجارب رفقة بلد الوليد، ليفانتي، سبورتينغ خيخون، ريكرياتيفو ويلفا، وفيتوريا غيماريتش البرتغالي، فضلا عن فريق تولوز الفرنسي.