عاجل.. 180 حالة شفاء جديدة من كورونا ولا وفيات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لأعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، واستقرار أعداد الوفيات لليوم الثاني على التوالي.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أنه تم اليوم تسجيل 180 حالة للشفاء التام من فيوس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 2991 حالة.

وأوضح اليوبي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد من فتك بهم الفيروس في البلاد مستقرا في 188 حالة، وينخفض معدل فتك الفيروس إلى 2,9 في المائة.

وتحدث اليوبي اليوم، عن انخفاض معدل عمر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، ليصل إلى 34,5، وهو ما يفسر بكون الفئات العمرية الأقل التزاما بإجراءات الحجر المنزلي باتت الأكثر إصابة بالفيروس.