عاجل.. 137 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 6418

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في تصريحه اليومي للكشف عن الحالة الوبائية في البلاد، إنه تم تسجيل 137 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6418 حالة.

ولا زالت وزارة الصحة تسجل جل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف المخالطين للحالات السابقة، وهو ما أكده اليوبي اليوم، مضيفا أن جلها بجهة الرباط سلا القنيطرة، ثم جهتي الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، ثم جهتي مراكش آسفي ومكناس فاس.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.