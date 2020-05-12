إقليم الناظور..3 حالات شفاء جديدة من “كوفيد19” ترفع عدد المتعافين إلى 33 من مجموع 40 مصابا

سجل إقليم الناظور، اليوم الثلاثاء، 3 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، من المنتظر أن تغادر المستشفى الحسني خلال الساعات المقبلة، بعد التأكد من خلوها من الجائحة.

وبحسب مصدر طبي، فإن الحالات الثلاث المعافاة من كرونا، تنتمي إلى جماعة قاسيطة بالدريوش، ومدينة الناظور.

وارتفع عدد المتماثلين للشفاء في الناظور إلى 33 حالة من مجموع المصابين على مستوى الإقليم، البالغين 40 شخصا.

واستقرت الوضعية الوبائية على مستوى جهة الشرق خلال 18 ساعة الأخيرة، حيث لم تسجل أية إصابة بـ”كوفيد19″.