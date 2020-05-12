بني ملال.. 6 مصابين يغادرون المستشفى بينهم سجين تسببت كورونا في إطلاق سراحه

أعلنت المديرية الجهوي للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الشفاء في الجهة إلى 52 حالة بزيادة 6 حالات شفاء مع استقرار حالات الإصابة في 99 حالة مؤكدة في الجهة.

وحسب مصادر” اليوم24″، فإن من بين المتعافين سجين، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الخميس الماضي، وأكدت التحاليل المخبرية شفاءه بعد 6 أيام من العلاج في جناح كوفيد-19 في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها أن السجين كان محكوما بـ7 أشهر حبسا نافذا، بعدما اعتقل من أجل إهانة السلطات وخرق حالة الطوارئ الصحية لتجري محاكمته في مرحلة الاستئناف بعد إصابته بكورونا، والحكم عليه بما قضى بعد تنازل المشتكين تضامنا معه.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في إقليم بني ملال 10 حالات، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 99 حالة مع استبعاد 3262 حالة جاءت نتائج تحاليلها المخبرية سلبية.