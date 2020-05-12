ربيع الصقلي يعتذر من الجمهور.. ويوضح: “المعيور كيضرنا”

وجه الممثل، ربيع الصقلي، اعتذاره إلى الجمهور، بسبب سوء فهم تصريح صحفي، أدلى به تعقيبا على انتقادات الجمهور القاسية، التي تكون محطمة، حسب كلامه.

بطل مسلسل “عنبر وياقوت”، الذي يجد نجاحا كبيرا شهر رمضان الحالي، نشر ليلة أمس الاثنين/ الثلاثاء، مقطع فيديو اعتذر فيه من الجمهور، بعد الاستياء، الذي تولد لدى بعضهم نتيجة تصريح قال فيه: “إن المنتقدين يعبؤون هواتفهم بـ10 دراهم بغرض الهجوم عليه”.

وقال ربيع في منشور على أنستغرام إنه لم يقصد الإساءة، أو الاستهزاء ممن يعبئ 10 دراهم في هاتفه، فهو نفسه يقوم بذلك، لكن كلامه موجه إلى فئة معينة، إذ قال: “أنا دويت على الناس لي تيعيرو وكاين فرق بين النقد وما بين غير تعاير”.

وطلب ربيع الصقلي من جمهوره مراعاة ظروف الفنان ونفسيته، وقال: “عفاكم براكة من المعيور.. كيحطمنا وكيضرنا”.

ويسجل ربيع الصقلي في رمضان الحالي حضورا مميزا، من خلال مسلسل” عنبر وياقوت” على القناة الأولى، ومسلسل” الإرث” على القناة الثانية.