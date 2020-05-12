شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.

Advertisements وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

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