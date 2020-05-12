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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت، أن إجمالي الوفيات بكورونا ارتفع إلى 515 حالة، وأن مجموع الإصابات وصل إلى 6067 حالة موزعة عبر كل مدن الجزائر.
وأشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 2841.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الثلاثاء تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوما أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الخميس.
يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.
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