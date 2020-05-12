السيسي وحمد بن عيسى يبحثان تنسيق مواجهة كورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/12 08:23 م بتوقيت أبوظبي
بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الثنائية وجهود مكافحة فيروس كوورنا المستجد.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي تلقي اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى "تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين".
كما ناقش الجانبان "تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك".
وتباحث الطرفان "بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في هذا الإطار من خلال تبادل أفضل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية".
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