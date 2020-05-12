روسيا تتجاوز إسبانيا بعدد إصابات «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا تجاوزت إسبانيا وأصبحت تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس رسمياً.



وذكر مركز الأزمات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت «تاس»، أن عدد حالات الإصابة في روسيا بلغت 232 ألفاً و243 إصابة بينما بلغت حالات الإصابة في إسبانيا 227 ألفاً و436.

Advertisements

وأوضح المركز أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ تم تسجيل 10899 حالة إصابة في روسيا، في حين تماثل 43512 شخصاً للشفاء وتوفي 2116 آخرون.

وبحسب هذه البيانات، ارتفع معدل النمو اليومي في حالات الإصابة بالفيروس إذ بلغ 5.6% بعد أن كان 4.9%، وأصبح 4704 أشخاص بلا أعراض الآن ما يعادل 43.1%.

وانتهت أمس الاثنين في روسيا عطلة العمل الإجبارية التي فرضتها الحكومة على العاملين منذ ستة أسابيع في محاولة لاحتواء فيروس كورونا. وعلى الرغم من استمرار إحصاء أكثر من 10 آلاف إصابة يومية بكوفيد 19 إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء رفع الحجر بشكل حذر ووفق التطورات في كل منطقة من البلاد.