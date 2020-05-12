الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بالتحول من الدفاع إلى وضع الهجوم بعد هجمات اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه أصدر أوامره للجيش بالتحول من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم، واستئناف العمليات ضد حركة "طالبان"، بعد هجومين منفصلين، اليوم الثلاثاء، في أفغانستان أسفرا عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات.

ونقل تلفزيون طلوع الأفغاني عن غني قوله إنه "في ضوء هجمات اليوم، أصدرت أوامري للقوات الأفغانية بالتحول من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم ومواصلة العمليات ضد حركة طالبان".

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وأضاف غني أن "حركة طالبان تجاهلت الدعوات المتكررة لتقليل العنف ووقف إطلاق النار"، مشددا أن "الدعوة لوقف إطلاق النار لا تعني الضعف لكنها تظهر التزاما بالسلام".

اقتحم مسلحون، اليوم الثلاثاء، مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن قاموا بإحداث تفجير بالقرب من مدخله، حسبما أفادت قناة "1تي في" بالإشارة إلى المستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف لا زالت مستمرة في البلاد رغم الاتفاق المبرم بين حركة طالبان والولايات المتحدة، كما وتشهد أفغانستان أيضا أزمة سياسية حادة عقب عدم اعتراف الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري.

ووقعت الولايات المتحدة في شباط / فبراير، اتفاقا مع طالبان يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن التقدم المطلوب إحرازه نحو مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية تأخر بسب خلافات بين السياسيين الأفغان وخلاف بين طالبان والحكومة حول الإفراج عن السجناء ووقف محتمل لإطلاق النار، كشروط مسبقة للمحادثات.