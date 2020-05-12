شكرا لقرائتكم خبير الأوبئة بالبيت الأبيض يحذر من خطورة إعادة فتح الاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر خبير الأوبئة انتوني فاوتشي، وهو الشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، من تداعيات "خطيرة جداً" في حال إعادة تحريك الاقتصاد بشكل سريع، مشيراً إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يكون "أعلى" من الحصيلة الرسمية.

أنتوني فاوتشي يدلي بإفادته عن بٌعد

وقال فاوتشي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن "التداعيات يمكن أن تكون خطيرة جداً" في حال قررت ولاية أو مدينة أو منطقة إعادة فتح منشآتها الاقتصادية قبل أن تكون الشروط اللازمة قد توافرت، لا سيما تراجع عدد حالات الإصابة على مدى 14 يوماً.

ونبّه فاوتشي، مدير "المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية" لجنة بمجلس الشيوخ إلى ضرورة اتباع الولايات توصيات خبراء الصحة بالانتظار لدلائل منها تراجع حالات الإصابات الجديدة قبل معاودة الفتح.

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وقال فاوتشي للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ، إن الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الفيروس الفتاك ومرض كوفيد-19 الذي يسببه يجب أن "تركز على إجراءات الصحة العامة المؤكدة لاحتواء الفيروس والحد منه" .

وأدلى فاوتشي بشهادته عن بُعد بسبب خضوعه لحجر صحي فرضه على نفسه بعد احتمال مخالطته عاملين بالبيت الأبيض مصابين بكوفيد-19.

وفي سياق متصل، أشار فاوتشي لوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى لقاحات لكورونا، شارحاً أن ذلك قد يستغرق بين 12 و18 شهراً.

وتحدث عن نتائج متواضعة لبعض العقاقير لعلاج كورونا، مشيراً إلى "تجارب على مستوى دولي للتوصل إلى علاجات لكورونا".