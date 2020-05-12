ترمب يحث كاليفورنيا على السماح لتيسلا بإعادة فتح مصنعها

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة تيسلا بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية.
وقال ترمب في تغريدة على تويتر "ينبغي لكاليفورنيا أن تدع تيسلا تفتح المصنع.. الآن. يمكن عمل هذا بسرعة وآمان".
وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا، الاثنين، عن استئناف الإنتاج في مصنع المركبات الوحيد للشركة في الولايات المتحدة متحديا أمرا بأن يبقى مغلقا، وقائلا إنه إذا كان يتعين القبض على أحد فإنه يجب أن يكون هو نفسه.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من تيسلا على تغريدة ترمب.
ويبذل ترمب جهودا حثيثة من أجل إعادة فتح الاقتصاد الأميركي وعودة الأميركيين إلى العمل.
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