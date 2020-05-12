بعد شكوى مصر إلى مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل ألاعيبها وتعلن موعد ملء سد النهضة

أعلن وزير الري الإثيوبي "سيليشي بقل" أن بلاده قامت بإعداد وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر ضدها في مجلس الأمن.

وقال الوزير، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة والذي ترأسه رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم إعداد وثيقة رد مناسبة بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت وزارة الخارجية قد بعثت برسالة إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، بسبب نوايا أديس أبابا في المضي قدما بخططها لملء سد النهضة.

وكشفت صحيفة "الأهرام" الناطقة باللغة الإنجليزية عن تفاصيل الرسالة، حيث حذر وزير الخارجية سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".

وأشارت الخارجية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات جادة مع إثيوبيا عبر عدة مستويات."

وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".

إثيوبيا تعلن موعد بدء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا عن موعد ملء سد النهضة بالمياه، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أبي أحمد مع عدد من المسئولين.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بان خطة البلاد لملء سد النهضة تنطلق في شهر يوليو المقبل.

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وخلال الاجتماع، قدم وزير الطاقة والموارد والري تقارير بناء السد، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء بنسبة 87 %، وهي المرحلة التي اعتبرها الوزير "تُمكِن من بدء تعبئة المرحلة الأولى في يوليو".

السودان يرفض مقترحاً إثيوبياً

من جانبها، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن رفض السودان مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، الذي من المتوقع أن يبدأ في يوليو المقبل .

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بذلك، في رده على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي .

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الوزارة قالت في بيان لها: "أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، حددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

ونقل البيان عن كبير مفاوضي السودان حمد صالح: "معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشددا على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وفي عام 2011، بدأت إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار، وهو ما أثار مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

ودخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة، التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.