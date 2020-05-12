«تجسد بعملها أسمى معاني التضحیة» .. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة لممرضي وممرضات مصر

وجهت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى ممرضي وممرضات مصر في اليوم العالمي للتمريض. وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر، في الیوم العالمي للتمریض، تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملها أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم، فھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة في العمل الدؤوب، وتقدمھم في الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم».

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