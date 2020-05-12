الأعلى للقضاء: تعديل عودة العمل تدريجياً بجميع المحاكم لما بعد عيد الفطر

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد عودة العمل بجميع محاكم الجمهورية، وذلك بعد أن تم تحديد يوم السبت المقبل.

وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس، إنه تقرر عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة تدريجياً بعد عيد الفطر المبارك.

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وشدد المجلس، في بيان نقلته وسائل إعلامية، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس الأعلى للقضاء قرر عودة العمل للمحاكم بدءاً من يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوكالة أن المجلس، برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتبارًا من السبت الموافق 16 مايو، إلا أنه تم تعديل الموعد لاحقاً.