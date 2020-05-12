الدفاع المدني نقل مواطنا صدمته سيارة في أبلح إلى المستشفى

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن عناصر ​الدفاع المدني​ عملوا على نقل مواطن صدمته ​سيارة​ على طريق عام ابلح الى المستشفى اللبناني الفرنسي للمعالجة.

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