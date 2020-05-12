تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم عتبة الـ80 ألفا، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.
وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم. حيث بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أميركا: تسجيل 1156 وفاة جديدة وحصيلة ضحايا كورونا تتخطى 80 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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