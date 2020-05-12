الترشيشي أطلق صرخة لاتخاذ الاجراءات الحازمة حيال تهريب مادة المازوت إلى سوريا

اطلق رئيس تجمع ​المزارعين​ والفلاحين في ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ صرخة لاتخاذ الاجراءات الحازمة والحاسمة والسريعة حيال تهريب مادة ​المازوت​ إلى ​سوريا​.

ونوه الترشيشي بالخطوة التي قامت بها عناصر ​الجمارك​ في البقاع التي منعت صهاريج المازوت من إكمال طريقها نحو ​ضهر البيدر​، قائلا: هذه خطوة تسجل للجمارك على الرغم من امكاناتها المحدودة مقابل كارتيل التهريب الشرس والمستقتل للدفاع عن مكاسبه وارباحه اليومية على حساب ابناء المنطقة وهم "على قدّ حالهم" لا سيما منهم المزارعين الذين يحتاجون الى المازوت المدعوم من اجل الري وتشغيل ​مولدات الكهرباء​.

واضاف: على الرغم من اهمية ما قامت به الجمارك الا ان المطلوب كيف نعالج هذه المشكلة على المدى الطويل خصوصا وان هذا "الكارتيل" منظم وقوي وجشع، متوقعا ان يكون الصراع كبيرا على هذا المستوى. كاشفا ان شركات ​المحروقات​ تعتمد الاستنسابية في البيع فهناك من يحصل على 500 طن يوميا وآخر لا ينال الى مصروفه الاسبوعي. وهذا ما يندرج في خانة التواطؤ، موضحا ان هذه الشركات تسعى الى تأمين السيولة من خلال المهربين الذين يدفعون ب​الدولار​ الى الشركات، ليعمدوا في ما بعد الى بيع صفيحة المازوت بـ 11 الف ليرة لبنانية وصولا احيانا الى 20 الف، في حين ان السعر الرسمي محدد 9100 ل.ل.... وبالتالي عملية حسابية بسيطة تظهر الربح الهائل المحقق ضمن هذا الكارتيل.

وفي هذا الاطار، دعا الترشيشي في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم" السلطات المعنية الى العمل على احقاق الحق و​العدل​ وبالتالي توزيع المحروقات الى المزارعين واصحاب المحطات و​المولدات​، مع العلم انه في هذه الفترة من كل سنة تنخفض ​الاسعار​ لان الطلب يكون منخفضا نظرا لعدم الحاجة الى استهلاك المازوت من اجل التدفئة.

كما شدد على ان الاجراءات المطلوبة لا تتوقف عند اجراءات آنية تتخذها الجمارك، بل يجب ان تكون طويلة الامد تتابع يوميا وتتم بالتنسيق مع ​الجيش​ وكافة ​الاجهزة الامنية​ المعنية.

