جولات لشرطة بلدية عمشيت لمراقبة تطبيق الشروط الصحية

أعلنت بلدية عمشيت، في بيان ان "عناصر ​الشرطة​ في ​البلدية​ قامت بجولة على السوبرماركات والمحلات التجارية في النطاق البلدي لمراقبة تطبيق قرارات السلطات الرسمية لناحية التقيد بالشروط الصحية منعا لانتشار ​فيروس كورونا​، لجهة وضع الكمامات والتباعد الجسدي داخلها، اضافة الى منع التلاعب بألاسعار والمواد الغذائية، ونبهت الى الالتزام بالقوانين تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

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