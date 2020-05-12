الجيش: 8 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية يوم أمس

كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه"، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 11 أيار 2020 الساعة 02:50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 06:20 من فوق بلدة رميش".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 9:50 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:50 من فوق بلدة الناقورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 10:00 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:50 من فوق بلدة كفركلا".
وذكرت المديرية أنّ "عند الساعة 14:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيحا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق راشيا والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22:55 من فوق بلدة يارون"، مبيّنةً أنّ "عند الساعة 16:20 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:35 من فوق بلدة الناقورة".
كما أشارت إلى أنّ "عند الساعة 19:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:35 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 23:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، وغادرت الأجواء بتاريخ 12 أيار 2020 عند الساعة 00:05 من فوق بلدة الناقورة". وأفادت بأنّه "عند الساعة 23:05 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:20 من فوق البلدة المذكورة".
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