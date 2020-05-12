الجيش: 8 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية يوم أمس

كشفت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​"، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 11 أيار 2020 الساعة 02:50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 06:20 من فوق ​بلدة رميش​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 9:50 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:50 من فوق بلدة ​الناقورة​"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 10:00 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:50 من فوق بلدة ​كفركلا​".

وذكرت المديرية أنّ "عند الساعة 14:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيحا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​راشيا​ والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22:55 من فوق بلدة ​يارون​"، مبيّنةً أنّ "عند الساعة 16:20 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:35 من فوق بلدة الناقورة".

كما أشارت إلى أنّ "عند الساعة 19:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:35 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 23:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، وغادرت الأجواء بتاريخ 12 أيار 2020 عند الساعة 00:05 من فوق بلدة الناقورة". وأفادت بأنّه "عند الساعة 23:05 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:20 من فوق البلدة المذكورة".