تحالف فلسطين وأنصار الله بلقاء إدارة الأونروا: لإستمرار تأمين الاغاثة

التقى وفد قيادة تحالف ​القوى الفلسطينية​ في لبنان و​حركة أنصار الله​، إدارة ​الأونروا​ في لبنان ممثلة بالمدير العام للوكالة كلاوديو كوردني وذلك في المكتب الرئيسي لوكالة الغوث في ​بئر حسن​ في بيروت، حيث تم التداول بأوضاع الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان والبحث في سبل توفير العيش الكريم في ظل ما يشهده البلد المضيف من أزمة أقتصادية ومعيشية صعبة مترافقة مع جائحة ​كورونا​.

وأكد الوفد الفلسطيني على "أهمية وضرورة قيام وكالة الغوث الأونروا من خلال الصلاحيات الممنوحة لها بتقديم وتأمين المساعدات الأغاثية لجموع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان، وتقدمنا بالعديد من الملاحظات المتعلقة بالمساعدات المالية المنوي تقديمها من قبل وكالة الأونروا مشكورةً، سواء من حيث قلة المبلغ المحدد للصرف وعدم كفايته، وأيضا ضرورة شمول المساعدات لفئات ال NR وفافدي الأوراق الثبوتية، مع تأكيد أستمرارية تقديم هذه المساعدات الاغاثية في ظل أستمرار الأزمة". وشدد الوفد الفلسطيني على "دعم جهد ​وكالة الاونروا​ في المطالبة بأعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال التواصل مع ​الدولة اللبنانية​ وكذلك لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​".

وشرح المدير العام للاونروا في لبنان ​كلاوديو كوردوني​ حول ما قامت به الوكالة، من "تجهيز مركز سبلين للحجرالصحي الذي أنجز وتم أفتتاحه، وكذلك العمل على تجهيز مبنى مدرسة السمّوع في ​مخيم عين الحلوة​ كمركز للحجر الصحي، بالاضافة لتأكيد التزام الاونروا بنفقات العلاج للمصابين في حال وجود ذلك"، مشددا على "خطة الوكالة للاستمرار في تقديم المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين، والسعي الحثيث لتأمين التمويل اللازم لذلك".