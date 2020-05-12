أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بـ"إلغاء رحلة شركة "​طيران الشرق الأوسط​ - ​الميدل إيست​" المرتقبة في 14 أيار من جنيف، ورحلة ثانية في 18 أيار، وتنظيم رحلة واحدة من جنيف في 16 أيار، بسبب تراجع أعداد الراغبين بالعودة إلى ​بيروت​".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: إلغاء رحلتين من جنيف إلى بيروت في 14 و18 أيار واستبدالهما برحلة في 16 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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