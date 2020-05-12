وجّهت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، باليوم العالمي للتمريض ، "رسالة تضامن وتقدير للممرّضات والممرّضين، الّذين يعملون جاهدين ليلًا نهارًا بعيدًا عن أُسرهم لينقذوا أرواح الناس. هكذا تكون المسؤوليّة خدمةً وعطاءً".

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كانت هذه تفاصيل خبر نجم وجهت رسالة تضامن وتقدير للممرضات والممرضين: هكذا تكون المسؤولية خدمة وعطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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