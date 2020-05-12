الدفاع المدني ينقذ قطة علقت على عمود كهرباء في رياق

أفاد مراسل ​النشرة​ في زحلة عن أن عناصر الانقاذ الجبلي في ​الدفاع المدني​ عملت على انقاذ قطة علقت على عمود كهرباء في رياق في ​البقاع​. إضغط للمزيد

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