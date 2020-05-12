ركّز النائب نديم الجميل، على أنّ "صوتًا وحيدًا صارخًا في زمن الإفلاس السياسي، يومَ اغتُصِبَ الوطن والدولة والمواطن ويوم كبت الرجال في الميدان... إنّه بطريرك الاستقلال الثاني مار نصرالله بطرس صفير".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، في ذكرى رحيل البطريرك صفير، على أنّه "كم أحوجنا اليوم إلى أمثالك للعبور من هذا الزمن المشحون بالقلق والاضطراب، نحو ميناء الخلاص".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل بذكرى رحيل صفير: كم أحوجنا اليوم إلى أمثالك للعبور نحو ميناء الخلاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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