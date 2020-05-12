نديم الجميل بذكرى رحيل صفير: كم أحوجنا اليوم إلى أمثالك للعبور نحو ميناء الخلاص

ركّز النائب ​نديم الجميل​، على أنّ "صوتًا وحيدًا صارخًا في زمن الإفلاس السياسي، يومَ اغتُصِبَ الوطن والدولة والمواطن ويوم كبت الرجال في الميدان... إنّه بطريرك الاستقلال الثاني ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، في ذكرى رحيل البطريرك صفير، على أنّه "كم أحوجنا اليوم إلى أمثالك للعبور من هذا الزمن المشحون بالقلق والاضطراب، نحو ميناء الخلاص".