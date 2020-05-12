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غرفة إدارة الكوارث: 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

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أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي حول وباء ​​، عن "إجراء حتى اليوم 44731 فحص كورونا، 870 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 11 إصابة جديدة 10 من المقيمين و 1 من الوافدين، وان 234 ​حالات​ تعافت من هذا المرض"، مشيرة الى ان "45% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 55%، والفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.75%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر".

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، هي:

المتن 156 إصابة

بيروت 133 إصابة

كسروان 89 إصابة

بعبدا 76 إصابة

بشري 73 إصابة

عكار 58 إصابة

جبيل 52 إصابة

​زغرتا​ 44 إصابة

​عاليه​ 25 إصابة

​البترون​ 21 إصابة

​الشوف​ 20 إصابة

​طرابلس​ 19 إصابة

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​المنية​ ​الضنية​ 18 إصابة

صور 15 إصابة

صيدا 15 إصابة

بعلبك 15 إصابة

زحلة 11 إصابة

الكورة 8 إصابة

النبطية 8 إصابة

جزين 5 إصابة

بنت جبيل 4 إصابة

​مرجعيون​ 2 إصابة

قيد التدقيق 1 إصابة

​الهرمل​ 1 إصابة

راشيا 1 إصابة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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