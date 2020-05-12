غرفة إدارة الكوارث: 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي حول وباء ​كورونا​، عن "إجراء حتى اليوم 44731 فحص كورونا، 870 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 11 إصابة جديدة 10 من المقيمين و 1 من الوافدين، وان 234 ​حالات​ تعافت من هذا المرض"، مشيرة الى ان "45% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 55%، والفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.75%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر".

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، هي:

المتن 156 إصابة

بيروت 133 إصابة

كسروان 89 إصابة

بعبدا 76 إصابة

بشري 73 إصابة

عكار 58 إصابة

جبيل 52 إصابة

​زغرتا​ 44 إصابة

​عاليه​ 25 إصابة

​البترون​ 21 إصابة

​الشوف​ 20 إصابة

​طرابلس​ 19 إصابة

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​المنية​ ​الضنية​ 18 إصابة

صور 15 إصابة

صيدا 15 إصابة

بعلبك 15 إصابة

زحلة 11 إصابة

الكورة 8 إصابة

النبطية 8 إصابة

جزين 5 إصابة

بنت جبيل 4 إصابة

​مرجعيون​ 2 إصابة

قيد التدقيق 1 إصابة

​الهرمل​ 1 إصابة

راشيا 1 إصابة