غرفة إدارة الكوارث: 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي حول وباء كورونا، عن "إجراء حتى اليوم 44731 فحص كورونا، 870 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 11 إصابة جديدة 10 من المقيمين و 1 من الوافدين، وان 234 حالات تعافت من هذا المرض"، مشيرة الى ان "45% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 55%، والفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.75%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر".
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، هي:
المتن 156 إصابة
بيروت 133 إصابة
كسروان 89 إصابة
بعبدا 76 إصابة
بشري 73 إصابة
عكار 58 إصابة
جبيل 52 إصابة
زغرتا 44 إصابة
عاليه 25 إصابة
البترون 21 إصابة
الشوف 20 إصابة
طرابلس 19 إصابة
المنية الضنية 18 إصابة
صور 15 إصابة
صيدا 15 إصابة
بعلبك 15 إصابة
زحلة 11 إصابة
الكورة 8 إصابة
النبطية 8 إصابة
جزين 5 إصابة
بنت جبيل 4 إصابة
مرجعيون 2 إصابة
قيد التدقيق 1 إصابة
الهرمل 1 إصابة
راشيا 1 إصابة
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