القاضية كلاس استمعت الى حبشي حول الاخبار عن وجود فساد في وزارة الطاقة

استمعت المحامية العامة لدى ​محكمة التمييز​ القاضية ميرنا كلاس، إلى النائب ​أنطوان حبشي​ حول ​الاخبار​ الذي تقدم به حول وجود فساد في ​وزارة الطاقة​. إضغط للمزيد

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